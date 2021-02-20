Филиал «Белшина-агро» 16 января 2021 г. прекратил свою деятельность. Об этом сообщает ОАО «Белшина», ссылаясь на решение Наблюдательного совета общества.

Согласно решению Осиповичского районного исполнительного комитета от 18 ноября 2020 г. №20-76 «О создании коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Вязовница-Агро», имущество филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» безвозмездно передано в коммунальную собственность Осиповичского района - в хозяйственное ведение вновь созданного юридического лица - коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Вязовница-Агро» (КСУП «Вязовница-Агро»).

В соответствии с заключенным между Осиповичским районным исполнительным комитетом и ОАО «Белшина» соглашением правопреемником всех прав и обязанностей филиала «Белшина-агро» является КСУП «Вязовница-Агро».

«Обязательства подлежат переоформлению на КСУП «Вязовница-агро» путем заключения соответствующих договоров (дополнительных соглашений) о перемене лиц в обязательствах, на основании бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г., за исключением обязательств по кредитному договору от 12 августа 2019 г. № 19КЛ.», - говорится в сообщении.

В связи с этим ОАО «Белшина» просит учесть эту информацию во взаимодействии с ОАО «Белшина» и КСУП «Вязовница-Агро», а также информирует о прекращении действия всех доверенностей, выданных работникам филиала ОАО «Белшина-агро» вследствие их отмены выдавшим лицом (подп. 2 п. 1 ст. 189 ГК Республики Беларусь).