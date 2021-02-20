В Витебской области розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 435 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,4% розничного товарооборота области, составил 380 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 16,9 млн рублей, или 79,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 215,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,7% к уровню января 2020 г.