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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ УПАЛ НА 2,3%, ОПТОВЫЙ – НА 3,3%
15:59 22.02.2021
В Витебской области розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 435 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,4% розничного товарооборота области, составил 380 млн рублей, или 98,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 16,9 млн рублей, или 79,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 215,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,7% к уровню января 2020 г.
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