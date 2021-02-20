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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ УДЕЛЯТ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПРОФИЛАКТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
15:38 22.02.2021
Владимир Кухарев на оперативном совещании в Минском горисполкоме поручил дорожным службам столицы уделить больше внимания профилактическим мероприятиям, направленным на укрепление дорожного полотна. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«Решение проблемы разрушения дорожных покрытий заключается в применении комплексных, а не частичных мер. Поэтому в городе необходимо разработать соответствующий график проведения профилактических работ по укреплению столичных дорог. Своевременная обработка трещин поможет замедлить процесс образования выбоин, сохранить целостность дорожного покрытия и увеличить срок его эксплуатации», - сказал чиновник.
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