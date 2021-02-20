На 1 февраля 2021 г. на учете в качестве безработных состояло 8,1 тыс. человек, что на 19% безработных меньше, чем на 1 февраля 2020 г. (10 тыс. человек).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2021 г. составил 0,2% и по сравнению с 1 февраля 2020 г. (0,2%) не изменился.

Уровень зарегистрированной безработицы в Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил – 0,3%, Брестской, Гомельской – 0,2%, Минске и Минской области − 0,1%.

Нанимателями на 1 февраля 2021 г. заявлены сведения о наличии 71,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 13,3% меньше, чем на 1 февраля 2020 г. (82,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 60,9% от общего числа вакансий (на 1 февраля 2020 г. – 62,7%).

При этом в Минске на 1 зарегистрированного безработного приходится 22,1 вакансии, в Минской области – 14,5 вакансий, Гомельской – 8,6 вакансий, Гродненской – 8,3 вакансий, Брестской – 5,9 вакансий, Могилевской - 5,5 вакансий, Витебской области – 4,8 вакансии на 1 безработного.

В январе 2021 года за содействием в трудоустройстве обратилось 8,2 тыс. человек, из которых 5 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных.

В январе 2021 г. при содействии службы занятости 5 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу, 27 человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 1,7 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах

При этом на новое место жительства и работы переселены 4 семьи.