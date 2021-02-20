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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ РУХНУЛИ НА 36,3%
14:16 22.02.2021
В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 0,4 млн тонн грузов, или 63,7% к январю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 96,4 млн тонно-километров, или 100,3% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовалось 12,5 млн человек, или 86% к аналогичному периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 89,7 млн пассажиро-километров, или 76,3% к уровню января 2020г.
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