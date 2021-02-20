В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 0,4 млн тонн грузов, или 63,7% к январю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 96,4 млн тонно-километров, или 100,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовалось 12,5 млн человек, или 86% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 89,7 млн пассажиро-километров, или 76,3% к уровню января 2020г.