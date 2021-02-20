В январе 2021 г. организациями всех форм собственности построено 4,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 443,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 206 тыс. квадратных метров общей площади, или 46,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 145,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 137,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31% от общего ввода по республике.