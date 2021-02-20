В январе 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 1 369,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,1% к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 100,6%, в обрабатывающей промышленности – 105,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,6%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,5%.