Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 февраля 2021 года выросло до 279,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 279 тыс. 456 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 269 тыс. 428 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 898 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1921 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1144 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 077 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 799 тыс. 410 тестов.