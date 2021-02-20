Комитет государственного контроля совместно с другими ведомствами в феврале 2021 года провел мониторинг по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства в связи с изменением налогового законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, мониторингом охвачено 130 аптек, принадлежащих субъектам хозяйствования различной формы собственности.

Установлено, что в начале февраля практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями размера применяемых торговых надбавок.

Например, в одной из аптек Витебска розничная цена на препарат «Периндоприл» увеличилась на 34,9% не только за счет применения НДС, но и за счет повышения в 5 раз торговой надбавки. В аптеке в Минске стоимость препарата «Сумамед» выросла более чем на 40%, в том числе за счет увеличения надбавки в 7 раз.

На сегодня определенные меры по ограничению в аптечных сетях розничных цен на лекарства приняты, в том числе за счет введения скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. Так, в государственной аптечной сети предоставляются скидки от 2% до 10%, в некоторых частных аптечных сетях – до 5%.

Однако отдельные организации проигнорировали рекомендации Министерства здравоохранения об ограничении розничных цен на лекарства. В отношении таких аптечных сетей Комитет госконтроля обещает принять применять меры соответствующего реагирования.