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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ В ФЕВРАЛЕ ПРОВЕРИЛ 130 АПТЕК ПО ВОПРОСУ ОБОСНОВАННОСТИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
12:54 22.02.2021
Комитет государственного контроля совместно с другими ведомствами в феврале 2021 года провел мониторинг по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства в связи с изменением налогового законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, мониторингом охвачено 130 аптек, принадлежащих субъектам хозяйствования различной формы собственности.
Установлено, что в начале февраля практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями размера применяемых торговых надбавок.
Например, в одной из аптек Витебска розничная цена на препарат «Периндоприл» увеличилась на 34,9% не только за счет применения НДС, но и за счет повышения в 5 раз торговой надбавки. В аптеке в Минске стоимость препарата «Сумамед» выросла более чем на 40%, в том числе за счет увеличения надбавки в 7 раз.
На сегодня определенные меры по ограничению в аптечных сетях розничных цен на лекарства приняты, в том числе за счет введения скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. Так, в государственной аптечной сети предоставляются скидки от 2% до 10%, в некоторых частных аптечных сетях – до 5%.
Однако отдельные организации проигнорировали рекомендации Министерства здравоохранения об ограничении розничных цен на лекарства. В отношении таких аптечных сетей Комитет госконтроля обещает принять применять меры соответствующего реагирования.
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