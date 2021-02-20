ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 0,7%

12:37 22.02.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь 2021 г. в текущих ценах составил 1 183,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,7% меньше к уровню января 2020 г.