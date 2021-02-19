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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ» ПРОЙДЕТ 22 ФЕВРАЛЯ В БГУ
12:00 22.02.2021
Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Цифровая трансформация – шаг в будущее» пройдет 22 февраля в онлайн-формате в БГУ (начало в 12.000.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, морум соберет около 50 молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси и России. Это представители Белорусского государственного университета, Пензенского государственного университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского и др.
Работа пройдет по шести тематическим направлениям: IT-проекты и технологические инновации в условиях цифровой трансформации индустриального сектора; цифровая интеграция науки, образования, культуры и индустриального сектора; кадровые, управленческие и социально-экономические проблемы цифровой трансформации; цифровые финансы и цифровые учетные технологии; экономическая безопасность и защита информации в эпоху цифровизации; экономико-математическое моделирование процессов и объектов цифровой экономики.
По итогам конференции планируется публикация электронного сборника докладов участников с размещением в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором мероприятия выступает кафедра цифровой экономики экономического факультета БГУ.
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