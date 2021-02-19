В январе 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 116,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100% к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 20,4 тыс. тонн, молока – 58,3 тыс. тонн, яиц получено 37,7 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,2% молока, 91% производства яиц.

На 1 февраля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 526,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 189,6 тыс. голов. Численность свиней составила 421 тыс. голов.