ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОАО "БОБРУЙСКАГРОМАШ" В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ ПЛАНИРУЮТ НАПРАВИТЬ ПОРЯДКА BR20 МЛН


11:14 22.02.2021

На модернизацию ОАО "Бобруйскагромаш" в ближайшие 5 лет планируется направить порядка Br20 млн. Об этом сообщила генеральный директор холдинга Надежда Лазаревич.

"Бобруйскагромаш" сейчас - это крупный холдинг, в состав которого входит 6 предприятий. В ближайшую пятилетку планируем модернизировать завод и направить на эти цели порядка Br20 млн. Также планируем увеличить объем экспорта на 43%, рост заработной платы на 133%. И объем производства планируем нарастить после модернизации еще на 133%", - рассказала Надежда Лазаревич, которую цитирует сайт правительства. - На 2021-2025 годы на предприятии запланирована реализация инвестиционного проекта "Интенсификация производства машин на основе комплексов для возделывания, заготовки, хранения и раздачи кормов". Сущность интенсификации производства машин сводится к совершенствованию всех факторов производства - материально-технических средств, технологий, трудовых ресурсов. Это позволит качественно преобразить всю цепь взаимосвязанных элементов производства, позволяющих расширить объемы производства сельскохозяйственной техники и обеспечить более высокую эффективность процесса кормозаготовительных работ".

Сегодня сельскохозяйственная техника ОАО "Бобруйскагромаш" работает более чем в 50 странах мира. В 2019 году впервые были осуществлены поставки в Швецию, Анголу и Мадагаскар, а также после перерыва были возобновлены отгрузки в Сербию и Китай. В 2020 году "Бобруйскагромаш" продолжил расширять географию поставок: впервые белорусская техника была поставлена в Зимбабве и Сирию, возобновлены поставки в Иран, Вьетнам и Венгрию.

"В 2021 году мы планируем осуществить первые поставки в Турцию, Норвегию, Намибию и Мексику, а также вернуться на рынки Польши, Румынии, Болгарии, Монголии и Республики Судан. С Республикой Судан прорабатывается вопрос организации сборочного производства сельскохозяйственной техники для тракторов малого тягового класса. Основными экспортными рынками являются Российская Федерация и Казахстан. Поставляется техника и на внутренний рынок", - рассказала генеральный директор.

По словам гендиректора, чтобы на сельскохозяйственную технику был спрос, необходимо идти в ногу со временем.

"Выпускаем пресс-подборщики для лубяных культур - экспортная позиция, в Беларуси такое не выращивается. Также переходим на больший объем техники: прицепы от 10 до 24 кубов, машины для внесения жидких и твердых органических удобрений, пресс-подборщики для более мощных тракторов. С учетом того, что в Беларуси и России идет увеличение посевных площадей, нужны более мощные тракторы и, соответственно, более мощное прицепное оборудование, - отметила Надежда Лазаревич. - Внутренний рынок не исключаем, новую линейку опробуем на нем. Смотрим и на экспорт, изучаем, что необходимо потребителю. Стараемся соответствовать всем современным тенденциям в сельском хозяйстве".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
валюта курс
EUR 3.1390
USD 2.5917
RUB 3.5062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1390 +0.0157
USD 2.5917 +0.0001
RUB 3.5062 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1460 3.1500
USD 2.6000 2.6050
RUB 3.4800 3.4850
подробнее

Конвертация в банках
на 22.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2140
EUR/RUB 90.6000 90.5000
USD/RUB 74.7000 74.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте