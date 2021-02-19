На модернизацию ОАО "Бобруйскагромаш" в ближайшие 5 лет планируется направить порядка Br20 млн. Об этом сообщила генеральный директор холдинга Надежда Лазаревич.

"Бобруйскагромаш" сейчас - это крупный холдинг, в состав которого входит 6 предприятий. В ближайшую пятилетку планируем модернизировать завод и направить на эти цели порядка Br20 млн. Также планируем увеличить объем экспорта на 43%, рост заработной платы на 133%. И объем производства планируем нарастить после модернизации еще на 133%", - рассказала Надежда Лазаревич, которую цитирует сайт правительства. - На 2021-2025 годы на предприятии запланирована реализация инвестиционного проекта "Интенсификация производства машин на основе комплексов для возделывания, заготовки, хранения и раздачи кормов". Сущность интенсификации производства машин сводится к совершенствованию всех факторов производства - материально-технических средств, технологий, трудовых ресурсов. Это позволит качественно преобразить всю цепь взаимосвязанных элементов производства, позволяющих расширить объемы производства сельскохозяйственной техники и обеспечить более высокую эффективность процесса кормозаготовительных работ".

Сегодня сельскохозяйственная техника ОАО "Бобруйскагромаш" работает более чем в 50 странах мира. В 2019 году впервые были осуществлены поставки в Швецию, Анголу и Мадагаскар, а также после перерыва были возобновлены отгрузки в Сербию и Китай. В 2020 году "Бобруйскагромаш" продолжил расширять географию поставок: впервые белорусская техника была поставлена в Зимбабве и Сирию, возобновлены поставки в Иран, Вьетнам и Венгрию.

"В 2021 году мы планируем осуществить первые поставки в Турцию, Норвегию, Намибию и Мексику, а также вернуться на рынки Польши, Румынии, Болгарии, Монголии и Республики Судан. С Республикой Судан прорабатывается вопрос организации сборочного производства сельскохозяйственной техники для тракторов малого тягового класса. Основными экспортными рынками являются Российская Федерация и Казахстан. Поставляется техника и на внутренний рынок", - рассказала генеральный директор.

По словам гендиректора, чтобы на сельскохозяйственную технику был спрос, необходимо идти в ногу со временем.

"Выпускаем пресс-подборщики для лубяных культур - экспортная позиция, в Беларуси такое не выращивается. Также переходим на больший объем техники: прицепы от 10 до 24 кубов, машины для внесения жидких и твердых органических удобрений, пресс-подборщики для более мощных тракторов. С учетом того, что в Беларуси и России идет увеличение посевных площадей, нужны более мощные тракторы и, соответственно, более мощное прицепное оборудование, - отметила Надежда Лазаревич. - Внутренний рынок не исключаем, новую линейку опробуем на нем. Смотрим и на экспорт, изучаем, что необходимо потребителю. Стараемся соответствовать всем современным тенденциям в сельском хозяйстве".