За 2020 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,7%, рентабельность продаж – 6,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская

задолженность на 1 января 2021 г. составила 3966,3 млн рублей, в том числе просроченная – 543 млн рублей, или 13,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 5 626,8 млн рублей, в том числе просроченная – 691,4 млн рублей, или 12,3% от общего объема кредиторской задолженности.