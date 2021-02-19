|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД
10:45 22.02.2021
За 2020 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,7%, рентабельность продаж – 6,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская
задолженность на 1 января 2021 г. составила 3966,3 млн рублей, в том числе просроченная – 543 млн рублей, или 13,7% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 5 626,8 млн рублей, в том числе просроченная – 691,4 млн рублей, или 12,3% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2021
Курсы в банках
на 22.02.2021
Конвертация в банках
на 22.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте