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ЭКОНОМИКА РБ


БОБРУЙСКАЯ ТИПОГРАФИЯ ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧНОЙ И ЭТИКЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ


09:51 22.02.2021

Бобруйская укрупненная типография имени А.Т.Непогодина планирует развивать производство упаковочной и этикеточной продукции. Об этом сообщил директор типографии Владимир Пасько.

"Наша типография - многопрофильное предприятие, которое сохраняет старые традиции и развивает новые направления работы. Мы продолжаем изготавливать бланки строгого учета - они продолжают быть востребованными на рынке. Развиваем наши художественные и обычные марки, жесткую упаковку и упаковку из гибких полимерных материалов. Есть специальные операции, которые позволяют преобразовать выпускаемую продукцию и получить новое изделие, - рассказал директор типографии Владимир Пасько, которого цитирует сайт правительства. - Одно из наших новых производств - выпуск платинок. Это крышечки для йогуртов, сметаны".

Учитывая специфику предприятия, основные рынки сбыта продукции - Беларусь и Россия.

"План на ближайшую пятилетку - сохранить уже наработанные производства и осваивать новые. Мы должны удержать объемы бланков строгой отчетности. Это высокотехнологичная продукция, которая хорошо оплачивается. Планируем развивать производство упаковочной и этикеточной продукции. Наша цель - увеличить мощности, объемы и количество новых изделий, - отметил директор типографии. - Один из ключевых вопросов сегодня - отслеживание потребностей рынка. Важно находить перспективные направления, которые и завтра будут востребованы. Есть и те направления, от которых нужно своевременно отказываться, например, билетная продукция. Сейчас мир переходит на цифровые площадки и технологии. Раньше мы печатали практически миллион проездных билетов для Минска в месяц, а потом столица перешла на электронные карточки. Мы потеряли эти объемы, их нужно чем-то восполнять. Сейчас нам необходимо продолжать модернизацию. Это позволит развивать новые направления в упаковке, в том числе флоу-пак и другие виды востребованной упаковочной продукции".
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