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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАНЯЛИСЬ РАЗРАБОТКОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА


09:36 22.02.2021

Первое заседание межведомственной рабочей группы для разработки дорожной карты по созданию и продвижению бренда Беларуси прошло под председательством министра экономики Александра Червякова 18 февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в заседании приняли участие представители Управления делами президента, министерств, концернов, территориальных исполнительных комитетов, а также администраций ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», Национального агентства инвестиций и приватизации, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Александр Червяков обозначил актуальность создания национального бренда: «Сложно не согласиться, что в эпоху глобализации иметь свой собственный бренд как никогда важно и действительно необходимо. Оригинальный, узнаваемый и, главное, положительный образ страны, — это серьезное конкурентное преимущество. С ним легче работать на международной арене национальному бизнесу, привлекать инвестиции из-за рубежа, развивать туризм».

В ходе заседания были определены концептуальные подходы создания и стратегии продвижения национального бренда и отдельных регионов. Участники встречи пришли к выводу, что развитие странового маркетинга – это задача не одного государственного органа. Для достижения эффекта работа должна вестись одновременно по нескольким направлениям с участием всех государственных органов, концернов, экспертов и специалистов, а также представителей общественности.

«Мы – на старте кропотливого и трудоемкого пути. Но я уверен, что вместе мы сформируем и последовательно реализуем комплекс мероприятий по популяризации сильных сторон нашей страны. И тем самым в верном и объективном ракурсе «подсветим» экономический, социокультурный и природно-рекреационный потенциал Беларуси перед широкой общественностью, как внутри страны, так и за ее пределами», – подчеркнул Александр Червяков.
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