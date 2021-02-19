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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА январь снизился НА 2,1%, ОПТОВЫЙ –НА 4%
18:30 19.02.2021
В Брестской области розничный товарооборот в январе 2021 года составил 522 млн рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,2 рубля против 11,4 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,4% розничного товарооборота области, в январе 2021 года составил 461,6 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2021 года составил 19,1 млн рублей, или 82,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе 2021 года оптовый товарооборот составил 301,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96% к уровню января 2020 года.
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