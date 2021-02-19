Автозаправочная сеть предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка» в этом году расширит свое присутствие в столице.

как пишет портал neft.by, АЗС-мультикомплексы планируется возвести в Минске и на автодороге «Заславль-Дзержинск-Озерцо».

Современные заправочные станции, которые предварительно намечено построить в этом году, появятся в столице на пересечении улиц Уборевича и Ташкентской, а также у деревни Захаричи. Необходимость в возведении АЗС-мультикомплексов на этих участках продиктована активным транспортным потоком и спросом на подобный формат придорожного сервиса. Новые заправки будут отвечать фирменному стилю «Белоруснефти», который подразумевает создание объектов, максимально нацеленных на потребности клиентов. Удобная заправка автомобилей, комфортная санитарная зона, просторный торговый зал с разнообразным выбором товаров, кафетерий и кофе-зона. Все это станет доступно клиентам не только на новых АЗС-комплексах, но и на станциях, прошедших реконструкцию.

Намечены работы по модернизации на АЗС № 7, 13, 49, 19, 58, 27, 51, 39. Среди перспективных пилотных проектов предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка» – открытие «магазина у дома», а это апробация нового для компании формата торговли, который предполагает расширенный ассортимент продукции повседневного спроса.

В 2020 году «Белоруснефть-Минскавтозаправка» построила и ввела в эксплуатацию АЗС № 64 в Минске на улице Запорожской. Масштабно реконструировала автозаправки № 6 на Логойском тракте и № 43 на улице Суражской, модернизировала несколько придорожных объектов.