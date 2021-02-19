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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛИ НА 40,1%
18:04 19.02.2021
В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 1 млн тонн грузов, или 59,9% к январю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 335,1 млн т.км, или 97,6% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 12,1 млн человек, или 79,2% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 73,1 млн пассажиро-километров, или 71,4% к уровню января 2020 г.
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