В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 1 млн тонн грузов, или 59,9% к январю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 335,1 млн т.км, или 97,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 12,1 млн человек, или 79,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 73,1 млн пассажиро-километров, или 71,4% к уровню января 2020 г.