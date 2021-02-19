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ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАН БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ «НЕДЕЛЮ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ»
17:52 19.02.2021
Совет молодых ученых НАН Беларуси и гимназия № 6 Минска проводят с 22 по 26 февраля 2021 года «Неделю науки и инноваций».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, школьники посетят научные учреждения НАН Беларуси, встретятся с ведущими учеными, прослушают цикл лекций, познакомятся с последними разработками.
Торжественное открытие Недели состоится 22 февраля в 14.00 в Большом конференц-зале Президиума НАН Беларуси.
В этот же день учащиеся посетят музей истории НАН Беларуси и постоянно действующую выставку «Достижения отечественной науки – производству».
23 февраля для школьников будет организовано посещение Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. Тема - Информационные технологии и робототехника. Космические технологии. 24 февраля в Институте физиологии НАН Беларуси учащиеся смогут познакомиться с инновационными технологиями в медицине.
На 25 февраля запланировано посещение Физико-технического института НАН Беларуси, где школьники ознакомятся с новыми материалами, изделиями и технологиями для их создания.
26 февраля учащиеся посетят Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, где ознакомятся с автомобилями и электротранспортом и прослушают лекции: «Инновации и информационные технологии в машиностроении» и «Электрический транспорт – транспорт будущего».
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