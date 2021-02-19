В январе 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 1 162,7 млн рублей или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 65,5%, в обрабатывающей промышленности – 104,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 89,6% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,2%.