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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 0,9%
17:46 19.02.2021
В январе 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 1 162,7 млн рублей или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 65,5%, в обрабатывающей промышленности – 104,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 89,6% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,2%.
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