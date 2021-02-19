ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 0,9%


17:46 19.02.2021

В январе 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 1 162,7 млн рублей или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 65,5%, в обрабатывающей промышленности – 104,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 89,6% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,2%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
валюта курс
EUR 3.1390
USD 2.5917
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1390 +0.0157
USD 2.5917 +0.0001
RUB 3.5062 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1380 3.1440
USD 2.5880 2.5920
RUB 3.4970 3.5040
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2130
EUR/RUB 89.6000 89.9500
USD/RUB 73.9000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте