В январе 2021 года в структуре поступлений в бюджет по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики столицы с долей 82,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Минска, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 77,2%.

На организации государственного сектора приходится 18,0% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 3,8%, на физических лиц – 1,0%.