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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ 82,0% БЮДЖЕТА МИНСКА ОБЕСПЕЧЕНО НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
17:39 19.02.2021
В январе 2021 года в структуре поступлений в бюджет по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики столицы с долей 82,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Минска, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 77,2%.
На организации государственного сектора приходится 18,0% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 3,8%, на физических лиц – 1,0%.
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