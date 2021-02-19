Госстандарт в 2019-2020 гг. запретил ввоз и обращение в республике 56 наименований опасных средств индивидуальной защиты.Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, за нарушения прекращено действие 31 документа о подтверждении их соответствия. Составлены протоколы об административных правонарушениях.

В целом за указанный период проверено 987 наименований продукции, вызвавшей подозрения у инспекторов. Это специальные рукавицы, перчатки, одежда, сигнальные жилеты, защитные каски и щитки, стропы. Их проверяли на соответствие требованиям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Нарушения были установлены более чем у 97% проверенной продукции.

В топе нарушений – маркировка.

«Мало того, что она была неполной – отсутствовала информация об изготовителе, защитных свойствах продукции, дате ее изготовления, – так и приведенная информация зачастую вводила в заблуждение потребителей, – рассказал заместитель начальника Брестской областной инспекции Госстандарта Сергей Щербаков. – В защитном лицевом щитке сварщика, например, светофильтр для сварки был изготовлен из полимерного материала, в то время как в инструкции заявлялось силикатное стекло».

Также отсутствовали сертификаты или декларации о соответствии требованиям указанного технического регламента Таможенного союза, устанавливались нарушения требований безопасности.

Так, на каркасах полимерных респираторов, контактирующих с лицом, имелись острые выступы.

Стропы не выдерживали статическую нагрузку.

В сигнальных жилетах не соблюдалась яркость фонового материала: при норме не менее 0,76 показатель составил всего лишь 0,49.

В защитных касках боковая деформация вместо положенных не более 40 мм составила 73 мм, а остаточная вместо не более 15 мм – 33 мм. Такие нарушения создавали риск для жизни и здоровья человека.

Перчатки для защиты рук от механических воздействий не были устойчивы к проколу, порезу и истиранию. Например, перчатки с латексным покрытием при испытаниях по истиранию выдержали 170 циклов при норме не менее 1600 циклов! В других перчатках показатели «устойчивость к проколу», «устойчивость к порезу» были вдвое меньше нормы.

Зачастую результаты испытаний не подтверждали заявленные защитные свойства перчаток. Причиной таких несоответствий может быть некачественное сырье, отделка, полимерное покрытие.