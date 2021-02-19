ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 1,3%

17:25 19.02.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь 2021 г. в текущих ценах составил 1 270,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 1,3% меньше к уровню января 2020 г.