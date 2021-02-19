Стартовой площадкой для проекта внедрения цифровых платформ «умных городов» выбран Полоцкий регион. Такая информация прозвучала на презентации платформы цифровых коммуникаций «Мой город».

Мобильное приложение «Мой город», оцифровавшее основные городские сервисы для населения и бизнеса, представили Министерство связи и информатизации совместно с РУП «Белтелеком».

Благодаря инициативе и заинтересованности местной власти пилотная версия под названием «Мой Полоцк» успешно протестирована и реализована в кратчайшие сроки.

Как отметил первый заместитель председателя Полоцкого районного исполнительного комитета Сергей Лейченко, «Мой Полоцк» – это подарок для горожан, первое приложение, которое объединило в себе все городские сервисы. С его помощью можно ознакомиться с афишей культурных и спортивных мероприятий, записаться на прием в государственные учреждения, узнать режим работы кафе и ресторанов, вызвать аварийную бригаду и многое другое. Его уникальность заключается в концепции: множество возможностей – одно приложение.

Приложение содержит структурированную информацию по видам деятельности. Всего – 25 городских сервисов, которые делятся на два блока. Первый – «Организации»: это Полоцкий РИК, банки, здравоохранение, образование, спорт, транспорт и другие. Второй – «Отдых»: туризм, торговля, кафе и рестораны. В приложении реализованы три модуля взаимодействия с пользователем: онлайн-запись, онлайн-доставка, онлайн-оплата.

В наполнении платформы принимали участие различные субъекты хозяйствования. Онлайн-запись в учреждение, заказ столика, оплата билетов или доставка товаров – все это теперь доступно на одном мобильном ресурсе.

Особенность приложения – географическая «привязка». В перспективе ресурс может масштабироваться по территориальному принципу. Это значит, что каждая версия – для Полоцка или любого другого города – наполняется уникальными данными для конкретного региона. Типовой набор модулей может гибко адаптироваться, то есть для определенного города создается своя версия приложения, в которой аккумулируются востребованные сервисы и услуги.

Ресурс удалось сделать максимально информативным, но при этом простым и удобным.

Приложение в скором времени будет доступно для скачивания на Android и iOS.

В новой пятилетке в рамках госпрограммы Цифровое развитие Беларуси» будут реализовываться проекты внедрения цифровых платформ умных городов и регионов, которые должны охватить растущие потребности граждан, бизнеса и государства; отраслевых платформ, позволяющие государству проводить более тщательную и глубокую аналитику по всем отраслям экономики; а также платформы, связывающей бизнес и государство, которая должна позволить с легкостью регистрировать свой бизнес в цифровой среде и мгновенно открывать двери новоиспеченному бизнесмену на мировой рынок, включать зеленый свет для стартапов и продвижения эффективных идей.

«Основная цель проекта – повысить эффективность и скорость взаимодействия с городской экосистемой при помощи цифровых технологий. Горожане получат современный способ коммуникаций в самых разных сферах – от медицины и образования до покупок и досуга», – подчеркнул генеральный директор РУП «Белтелеком».