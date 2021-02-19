Комитет государственного контроля начал проверку в отношении ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, мониторинг предусмотрен планом выборочных проверок на первое полугодие 2021 года.

В организациях будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Беларусь их аналогов.

Проверяющие проанализируют влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции. Особое внимание будет уделено выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте.

«По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров», - отметили в ведомстве.