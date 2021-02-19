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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ РЯДА КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАТОРОВ СТРАНЫ
17:06 19.02.2021
Комитет государственного контроля начал проверку в отношении ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, мониторинг предусмотрен планом выборочных проверок на первое полугодие 2021 года.
В организациях будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Беларусь их аналогов.
Проверяющие проанализируют влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции. Особое внимание будет уделено выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества, в том числе при импорте.
«По итогам контрольно-аналитических мероприятий будет дана оценка принимаемым органами госуправления мерам по защите интересов отечественных производителей и сокращению объема импортируемых товаров», - отметили в ведомстве.
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