В бюджет Минской области за январь 2021 года поступило 434,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 172,4 млн рублей, в местные бюджеты – 262,3 млн рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость - 183,1 млн рублей, или 42,1% в доходах консолидированного бюджета, подоходному налогу - 95,4 млн рублей (21,9%), экологическому налогу (включая налог за добычу) – 75,8 млн рублей (17,4%), налогу при упрощенной системе налогообложения – 32,1 млн рублей (7,4%), акцизам – 16,5 млн рублей (3,8%).