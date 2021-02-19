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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛО НА 3%
16:39 19.02.2021
В 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Брестской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 220 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 29,7 тыс. тонн, молока – 159,3 тыс. тонн, яиц получено 43,6 млн. штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,7% молока и более 92% производства яиц.
На 1 февраля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 868,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 289,8 тыс. голов. Численность свиней составила 354 тыс. голов.
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