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ЭКОНОМИКА РБ


«НЕДЕЛЯ АСПИРАНТА» СТАРТУЕТ 22 ФЕВРАЛЯ В БГУ


16:26 19.02.2021

«Неделя аспиранта» стартует 22 февраля в БГУ (ул. Кальварийская, 9, ауд. 416. Начало в 10.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, к участию приглашаются белорусские и китайские аспиранты БГУ.

В течение недели пройдут более 10 мероприятий, в числе которых семинары, круглые столы и консультационные часы. Они направлены на популяризацию исследовательской деятельности, налаживание связей в научном сообществе и экспертную поддержку по написанию и защите диссертации.

С 22 по 24 февраля состоится цикл семинаров на тему «Методология диссертационного исследования». Ученые БГУ расскажут о проблематике и структуре диссертации, методических требованиях к ее оформлению и содержанию. Среди спикеров профессор кафедры медиалингвистики и редактирования Виктор Ивченков, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики Олег Слука и доцент данной кафедры Александр Градюшко, доцент кафедры литературно-художественной критики Людмила Саенкова-Мельницкая и др.

Персональные телефонные консультации по вопросам диссертационных исследований для всех желающих аспирантов пройдут 22 февраля.

Темами обсуждения 23 февраля станут критерии отбора статей для публикации в научном журнале, способы их продвижения, а также технология составления библиографического списка. Также в этот день пройдет лекция официального представителя компании «Антиплагиат» в Беларуси Ирины Стрелковой. Она расскажет о проблеме некорректных заимствований в научных текстах и программах по проверке работ на уникальность. Участие в лекции по предварительной регистрации.

Требования к написанию магистерской и кандидатской диссертаций рассмотрят 24 февраля во время работы круглого стола для китайских аспирантов и магистрантов. Мероприятие пройдет при участии китайского переводчика. Также в этот день обсудят вопросы организации работы над кандидатской диссертацией, карьерные перспективы в научной сфере, построение эффективного взаимодействия с научным руководителем и технологии успешного публичного выступления. Участниками дискуссии станут декан факультета журналистики Ольга Самусевич и ее заместитель по научной работе Наталья Зубченок, председатель Совета молодых ученых Виктория Коршук, методист отдела аттестации кадров высшей квалификации Главного управления науки БГУ Наталия Кветковская, а также преподаватели, магистранты и аспиранты.

Мероприятия пройдут в очном и дистанционном формате на платформе Zoom.

Организаторами события выступают факультет журналистики и Совет молодых ученых БГУ.

Ознакомиться с программой «Недели аспиранта» можно здесь.
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