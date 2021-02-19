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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ ХАРВЕСТЕР AMKODOR ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ В ЛЕСУ


15:57 19.02.2021

В одном из лесохозяйственных предприятий Минского района успешно прошли первые плановые испытания опытного образца нового харвестера AMKODOR FH3081 в условиях лесосеки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», это машина тяжелого класса, предназначенная для валки деревьев диаметром до 75 сантиметров, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты заранее заданной длины. Она создана специально для лесозаготовительной отрасли Российской Федерации и других перспективных регионов, где спелый лес имеет значительную толщину стволов.

«По всем параметрам новый харвестер – это машина мирового уровня, соответствующая требованиям международных стандартов в области безопасности труда, эргономики, противопожарной безопасности, современным требованиям лесной сертификации в области охраны окружающей среды. В ней воплощены все лучшие технические решения, наработанные конструкторами холдинга за годы создания лесной техники», - рассказали в пресс-службе.

Повышенную проходимость AMKODOR FH3081 обеспечивает колесная формула 8х8, возможность полной блокировки ведущих мостов и применение съемных гусениц. Все системы, в том числе и 300-сильный дизель ЯМЗ-536 оснащены электронным управлением, а кабина оператора имеет повышенную комфортность. Морозы машине не страшны – двигатель снабжен устройством для пуска при минусовых температурах и подогревом топливной магистрали.

Но главное достоинство AMKODOR FH3081 – высокая производительность, которая на треть выше, чем у предыдущих моделей.

Испытания опытного образца продолжатся сначала в лесхозах Беларуси, а в апреле – на лесосеках Российской Федерации.

Серийно AMKODOR FH3081 будет производиться в ООО «Амкодор-Онего» в Карелии.
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