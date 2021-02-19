В СЭЗ «Гомель-Ратон» в 2020 году привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму $109,0 млн, что составляет 47,5% от общего объема инвестиций по Гомельской области.

Как сообщает сайт СЭЗ, резиденты СЭЗ вложили в основной капитал 294,7 млн рублей инвестиций (145,3% к уровню 2019 г.).

Деятельность предприятий-резидентов в целом характеризуется ростом объема производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах. За 2020 год указанный показатель составил 4,0 млрд рублей, что на 13,1% выше показателя прошлого 2019 года. Доля произведенной предприятиями-резидентами СЭЗ продукции в областном показателе – 18,2%. Выручка от реализации товаров и услуг составила 4 461,4 млн рублей (116,6% к 2019 г.).

Большую часть продукции резиденты СЭЗ «Гомель-Ратон» реализуют за пределами Беларуси. Экспорт товаров составил более $1,1 млрд. Товары поставляются на рынки 63 стран мира. Наибольший удельный вес в экспорте занимают Российская Федерация (48,1%), Украина (18,6%), Польша (7,8%), Китай (6,1%), Литва (6,6%).

Внешнеторговый оборот товаров за 2020 год составил $1,7 млрд. Положительное сальдо внешней торговли составило $617,5 млн.

На 1 января 2021 года в качестве резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» работает 70 субъектов хозяйствования, их них 32 компании с участием иностранного капитала из 16 стран мира.

Среднесписочная численность работников на предприятиях-резидентах составляет 29 188 человек. За 2020 год 703 человека принято на дополнительно введенные рабочие места. Среднемесячная заработная плата работников за 2020 год составила 1187 рублей (115,5% к 2019 году).