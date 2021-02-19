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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛА 6,8%


15:21 19.02.2021

За 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,2%, рентабельность продаж – 6,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 3,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 11,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 4,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 15% от общего объема кредиторской задолженности.
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