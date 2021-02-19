По итогам 2020 года филиалом «Минская ТЭЦ-3» РУП «Минскэнерго» освоено 69 980 тыс. рублей инвестиций, что составляет 151,8% от запланированного.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в результате филиалом в рамках инвестпрограммы введен в эксплуатацию ряд объектов. В том числе модернизированы котлоагрегат ТП-80 ст.№6 с заменой барабана, автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения филиала, система освещения турбинного и котельного отделения в помещениях здания главного корпуса филиала с внедрением светодиодных светильников и АСУ.

Кроме того, в рамках мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы установлены водогрейные электрокотлы для отпуска тепла в период глубокой разгрузки турбин после ввода Белорусской АЭС и модернизирована дымовая труба №4 с установкой автоматической системы контроля выбросов и др.

Реализация проектов позволила повысить надежность оборудования, выполнить требования пожарной безопасности, условия осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также улучшить условия труда работников станции.

В настоящее время здесь продолжаются работы по реконструкции филиала «Минская ТЭЦ-3» с заменой выбывающих мощностей очереди 14 Мпа. Это первая очередь.