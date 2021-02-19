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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ИЗ БЕЛАРУСИ ПАРТИИ КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ


14:48 19.02.2021

Сотрудники Гомельской таможни пресекли незаконный вывоз с территории Беларуси более 3,3 тонн кедровых орехов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, товар обнаружили при осмотре в пункте пропуска «Новая Гута». В микроавтобусе Volkswagen, который следовал в Украину, 32-летний гражданин Молдовы намеревался вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза кедровые орехи без декларирования и наличия каких-либо документов на товар.

Кроме того, в отношении данного товара в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21 апреля 2015 г «О мерах нетарифного регулирования» установлен разрешительный порядок вывоза.

Предварительная оценочная стоимость орехов составляет более 120 тыс. белорусских рублей.

В связи с незаконным вывозом в крупном размере ограниченного к перемещению товара, Гомельской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.
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