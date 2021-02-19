Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 февраля 2021 года выросло до 275,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 275 тыс. 322 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 264 тыс. 976 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1608 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1894 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1663 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 643 теста. Всего в стране проведено 4 млн 753 тыс. 338 тестов.