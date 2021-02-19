Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля будет планово отключен от сети. Об этом сообщает ГПО «Белэнерго» в Twitter.

«20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.