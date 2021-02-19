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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС БУДЕТ ОТКЛЮЧЕН 20 ФЕВРАЛЯ
13:34 19.02.2021
Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля будет планово отключен от сети. Об этом сообщает ГПО «Белэнерго» в Twitter.
«20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.
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