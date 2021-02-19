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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 2,8%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 6,4%
12:52 19.02.2021
В Минске розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 1281,9 млн рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94% розничного товарооборота города, в январе 2021 г. составил 1 204,6 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 98,7 млн рублей, или 79,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 5629,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,4% к уровню января 2020 г.
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