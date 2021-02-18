Комитет государственного контроля 18 февраля 2021 года провел «горячую линию» на тему сверхнормативного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, за два часа поступило 37 звонков, из них 10 – по строительству ЖК "Грушевский посад" на пр. Дзержинского. Обратившиеся на горячую линию минчане интересовались, когда будет достроен жилой комплекс и какую ответственность понесет недобросовестный застройщик.

Заместитель начальника главного управления контроля по Минску – начальник управления контроля строительства и ЖКХ Комитета госконтроля Вера Мацулевич пояснила, что в настоящее время Мингорисполком готовит проект нормативного правового акта, в котором будут определены условия достройки жилого комплекса и порядок оказания поддержки владельцам жилищных облигаций.

«Цель – минимизировать расходы людей на доплаты, без которых, к сожалению, не обойтись», – сказала представитель контрольного ведомства. Она проинформировала, что правоохранительные органы продолжают работу по ситуации с «Грушевским посадом».

Много жалоб поступило на затянувшийся капитальный ремонт жилых домов и качество проведения работ. Некоторым позвонившим на горячую линию Вера Мацулевич рекомендовала изложить суть проблемы детально в письменной форме, чтобы можно было рассматривать ситуацию более предметно.

Поскольку тематика «горячей линии» не ограничивалась жилищным строительством, поступили звонки и в отношении других долгостроев. Так, минчанин просил не снимать с контроля недостроенный ТРЦ "Гулливер" по ул. Притыцкого. Житель дома №1 по ул. 50 лет Победы выразил свое негодование по поводу вырытого 7 лет назад котлована: по словам пенсионера, коммерческая фирма-застройщик намеревалась возвести здесь магазин, но строительство так и не началось.

Будет проанализировано каждое обращение и приняты меры реагирования в соответствии с законодательством. Работники Комитета госконтроля изучат всю поступившую информацию, в том числе с выездом на место. Совместно с органами власти будут разработаны предложения о дальнейшей судьбе каждого долгостроя (завершение строительства, реконструкция, продажа либо снос таких объектов).

На начало 2021 года в Минске насчитывалось 274 объекта, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки (в основном это объекты административного, общественного, промышленного и торгового назначения).