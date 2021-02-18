ОАО «Красный пищевик» представит одно из новых направлений своей деятельности – производство меда, в том числе и взбитого на всемирной выставке в Дубае, которая пройдет 21-25 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, крем-мед – инновационный продукт, который более двух лет разрабатывался не только для удовлетворения потребностей в меде в пределах Беларуси, но и для привлечения иностранных экспортеров.

«Красный пищевик» начал осваивать совершенно новое для себя направление в 2018 году. Для этих целей в Славгороде был запущен производственный участок по розливу меда. Ежегодно на нем будут перерабатывать до 300 тонн меда разного ассортимента. Уже увидел свет монофлерный мед (подсолнечный, рапсовый, цветочный, гречишный), а в ОАЭ на выставку отправится крем-мед с клюквой, клубникой, черникой, вишней, лимоном и имбирем.

«Создание качественного меда – это процесс, который невозможен без постоянно контроля на всех этапах производства, – рассказал директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский. - Для этих целей у фабрики есть собственная пасека, а в планах – развитие направления до перехода на полное обеспечение собственным медом. Конечно, мы очень рады, что у нашей продукции появился шанс быть оцененной по достоинству не только на внутреннем рынке, но и за пределами государства. И уверены, что крем-мед, который вскоре будет производится в промышленных масштабах, обладает всеми свойствами, для того чтобы стать востребованным продуктом высочайшего уровня».

По его словам, на предприятии работают специалисты в современной лаборатории, в которой мед проходит разнообразные анализы на соответствие знаку качества. Образцы меда также отправляются в Германию, так как для фабрики всегда во главе технологического стоит качество изготавливаемого продукта.