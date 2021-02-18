ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ПРЕДСТАВИТ ОБРАЗЦЫ КРЕМ-МЕДА НА ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ


11:55 19.02.2021

ОАО «Красный пищевик» представит одно из новых направлений своей деятельности – производство меда, в том числе и взбитого на всемирной выставке в Дубае, которая пройдет 21-25 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, крем-мед – инновационный продукт, который более двух лет разрабатывался не только для удовлетворения потребностей в меде в пределах Беларуси, но и для привлечения иностранных экспортеров.

«Красный пищевик» начал осваивать совершенно новое для себя направление в 2018 году. Для этих целей в Славгороде был запущен производственный участок по розливу меда. Ежегодно на нем будут перерабатывать до 300 тонн меда разного ассортимента. Уже увидел свет монофлерный мед (подсолнечный, рапсовый, цветочный, гречишный), а в ОАЭ на выставку отправится крем-мед с клюквой, клубникой, черникой, вишней, лимоном и имбирем.

«Создание качественного меда – это процесс, который невозможен без постоянно контроля на всех этапах производства, – рассказал директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский. - Для этих целей у фабрики есть собственная пасека, а в планах – развитие направления до перехода на полное обеспечение собственным медом. Конечно, мы очень рады, что у нашей продукции появился шанс быть оцененной по достоинству не только на внутреннем рынке, но и за пределами государства. И уверены, что крем-мед, который вскоре будет производится в промышленных масштабах, обладает всеми свойствами, для того чтобы стать востребованным продуктом высочайшего уровня».

По его словам, на предприятии работают специалисты в современной лаборатории, в которой мед проходит разнообразные анализы на соответствие знаку качества. Образцы меда также отправляются в Германию, так как для фабрики всегда во главе технологического стоит качество изготавливаемого продукта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2021
валюта курс
EUR 3.1233
USD 2.5916
RUB 3.5154
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1233 -0.0044
USD 2.5916 +0.0014
RUB 3.5154 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1380 3.1400
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.4960 3.5040
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2130
EUR/RUB 89.6000 89.8000
USD/RUB 74.0000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте