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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ В МГУ ИМЕНИ А. А. КУЛЕШОВА


11:41 19.02.2021

В ближайшее время в Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова планируется развитие новых научных направлений исследований в области IT-технологий и экономики. Такая информация прозвучала на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с магистрантами, аспирантами и преподавателями МГУ имени А.А.Кулешова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, в университете также планируют сконцентрироваться на исследованиях в области электроники и фотоники, многофункциональных материалов и новых технологий.

Кроме того, будут продолжены междисциплинарные исследования в области физико-химических основ получения и практического использования неорганических материалов, использования методов интеллектуального анализа данных для принятия решений и элементов искусственного интеллекта.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов: от реализации концепции «Университет 3.0», подготовки кадров высшей квалификации, обновления материально-технической базы университета, выполнения аспирантами и магистрантами научно-технических и инновационных проектов до социально-экономических и общественно-политических тем развития нашей страны.

Александр Шумилин рассказал о результатах и достижениях Беларуси в области научно-технического и инновационного развития, международного научно-технического сотрудничества.

«В университете необходимо уделить первоочередное внимание нашей молодежи. Это, прежде всего, вопросы совершенствования учебного процесса и вовлечения аспирантов, магистрантов и студентов в выполнение научно-исследовательских работ, результаты которых будут внедряться в производство и реальный сектор экономики», – сказал он.

Официальная дата создания Могилевского учительского института – 1 июля 1913 года. В 1997 году после проведения государственной аккредитации институт был преобразован в Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова. В настоящее время он имеет три учебно-лабораторных корпуса, три учебно-спортивных комплекса, несколько музеев, лаборатории оперативной полиграфии, информационных технологий, учебного телевидения. Недавно в МГУ была открыта новая специальность «социальные коммуникации», а в скором времени планируется открытие специальностей «управление информационными ресурсами» и «спортивно-педагогическая деятельность».
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