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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 17,6%


11:12 19.02.2021

В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 5,7 млн тонн грузов, или 117,6% к январю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, Грузооборот составил 2,7 млрд тонно-километров, или 122,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 49,2 млн человек, или 74,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 515,4 млн пассажиро-километров, или 53,7% к уровню января 2020 г.
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