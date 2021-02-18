ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в 2020 году выпустило и отгрузило потребителям 236 единиц инновационной продукции на сумму 18,256 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, 77 единиц техники ушли на экспорт на сумму 1,677 млн рублей.

В 2020 году доля инновационной продукции в объеме всей отгруженной составил 16,1%, что на 5,4% больше, чем в 2019 году (10,7%).

Конструкторами холдинга в прошлом году разработан ряд новой техники. В частности, машина для внесения твердых органических удобрений МТТ-9-1, автономная емкость для лесного хозяйства МЖТ-3П; новая модель косилки дисковой КДН-210А; машина для разбрасывания соляно-песчаной смеси МРС-250 для коммунальных служб.

Кроме того, проведены исследования технологического процесса новых пресс-подборщиков ПР-Ф-110С и ПР-Ф-145С на предмет повышения производительности за счет обмотки рулонов полимерной сеткой, типовые испытания и подконтрольная эксплуатация ряда машин (МЖУ-20А-1, ПР-Ф-110С и ПРП-160-1К, РУ-8, ПС-60Б, ковша вилочного КВ-1,8, ПРП-160, косилок дисковых навесных КДН-210А, КДН-210В и др.).

Помимо этого, осуществлен комплекс работ по обоснованию машин для уборки технической конопли – пресс-подборщика ПРЛ-150АК и граблей роторных ГР-700К, КДН-210К.

В 2020 году был внедрен в производство ряд новых технологических решений, которые позволили снизить себестоимость производимой продукции.