В 2020 году объем экспорта резидентов СЭЗ «Минск» увеличился на 11% и составил $1 млрд 468 млн.

Как сообщает сайт СЭЗ, по сравнению с 2019 годом достигнут рост объемов производства промышленной продукции на 15% (до Br4 млрд 512 млн), выручки от реализации на 20% (до Br4 млрд 790 млн), инвестиций в основной капитал на 19% (в сопоставимых ценах до Br272 млн), прямых иностранных инвестиций на чистой основе в 3,7 раза (до $68 млн).

В условиях кризиса, вызванного пандемией, резиденты СЭЗ «Минск» сработали с чистой прибылью 217,3 млн рублей (233,6 в 2019 году).

В бюджет и внебюджетные фонды уплачено 397 млн рублей налогов, сборов и платежей. Это на 18 % больше, чем в 2019 году.

Среднемесячная заработная плата работников в организациях СЭЗ выросла на 13% (до Br1517).

В 2020 году резидентами СЭЗ «Минск» на дополнительно введенные рабочие места принято 1001 человек. Среднесписочная численность работников всех компаний-резидентов СЭЗ «Минск» составляет 24 627 работников.

При реализации новых проектов резидентами СЭЗ «Минск», а также с учетом развития энергетической инфраструктуры для освоения территорий перспективного развития к 2025 году ожидается привлечение инвестиций в создание эффективных производств в размере порядка $380 млн и создание около 4000 высокопроизводительных рабочих мест.

За период функционирования со 2 марта 1998 г. СЭЗ «Минск» способствовала привлечению более $2 млрд инвестиций, экспорту продукции собственного производства резидентами СЭЗ «Минск» на сумму, превышающую $12 млрд, созданию свыше 26 тыс. новых рабочих мест.

На территории СЭЗ «Минск» построено и реконструировано 45 современных заводов, создана необходимая инженерная инфраструктура.

Сегодня деятельность предприятий СЭЗ «Минск» охватывает различные сферы производства. Основные – машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.