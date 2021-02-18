|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 1,2%
09:48 19.02.2021
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь 2021 г. в текущих ценах составил 4,1 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,2% к уровню января 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2021
Курсы в банках
на 19.02.2021
Конвертация в банках
на 19.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте