ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 1,2%

09:48 19.02.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь 2021 г. в текущих ценах составил 4,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,2% к уровню января 2020 г.