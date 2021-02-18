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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ТЕХНИКА СВЯЗИ» НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬТРУЮЩИХ ОДНОРАЗОВЫХ ПОЛУМАСОК СЕРИИ ПФО
09:36 19.02.2021
ОАО «Техника связи» приступило к производству новых средств защиты органов дыхания – полумасок фильтрующих одноразовых серии ПФО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, предприятие первым в республике 16 февраля 2021 года успешно завершило регистрацию полумасок фильтрующих в качестве изделий медицинского назначения. Полумаска предназначена для однократного (одноразового) использования в течение одной смены (не более 8 часов, в зависимости от условий эксплуатации). Соответствует классу защиты FFP2 и FFP3 (требованиям ТР ТС 019/2011), а эффективность бактериальной фильтрации полумаски составляет 98% (соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019).
В контексте пандемии COVID-19 эти изделия ОАО «Техника связи» могут использоваться в качестве средств защиты от коронавируса.
Как ранее сообщалось, 18 января 2021 года продукция предприятия в соответствии с требованиями ЕАЭС получила сертификат соответствия требованиям Технического регламента ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Полумаска фильтрующая одноразовая серии ПФО с клапаном выдоха и без клапана выдоха классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3 является средством индивидуальной защиты органов дыхания человека и предназначена для их защиты от твердых и жидких аэрозолей, в том числе от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Изделие может использоваться в медицине, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, а также населением в бытовых условиях.
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