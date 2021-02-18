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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ЛЕСНУЮ ОТРАСЛЬ ОРИЕНТИРУЮТ НА ПОВЫШЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
09:21 19.02.2021
В лесной отрасли нужно повышать глубину переработки древесины. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин во время заседания коллегии Министерства лесного хозяйства.
"Хорошо сработала лесная отрасль. Одна из немногих, кто добавил в прошлом году, несмотря на пандемию. Надеюсь, в этом году мы еще прибавим. Среди важных направлений - повышение эффективности, рациональности лесопользования. Конечно же, актуально и увеличение глубины переработки древесины. Хоть это и не ваша основная задача, но с учетом наличия собственной деревообработки, строительства пеллетных заводов вы все более четко заявляете, что лес - это богатство, и он может приносить деньги", - сказал Александр Субботин, которого цитирует сайт правительства.
По данным Минлесхоза, экономические показатели развития отрасли остаются стабильными. В 2020 году поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства составили Br460 млн (в 1,7 раза выше уровня 2015 года), выручка от реализации продукции, работ, услуг - более Br1,3 млрд (рост более чем в 2,5 раза), чистая прибыль - Br69 млн (рост в 6 раз). Убыточные организации в отрасли отсутствуют. Инвестиции в 2020 году составили Br310 млн, что почти в 7 раз превышает уровень начала пятилетки. Поступления налогов и неналоговых платежей в бюджет от организаций отрасли в 2020 году оценивается на уровне более Br500 млн, что более чем в 2 раза превышает объем выделяемого бюджетного финансирования. Ежегодно в отрасли создается больше 100 новых рабочих мест.
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