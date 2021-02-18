В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 1,5 млн тонн грузов, или 68,8% к объему грузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 381,2 млн тонно-километров (100,6% к январю 2020 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 8,7 млн человек, что по сравнению с январем 2020 г. составляет 87,5%.

Пассажирооборот транспорта составил 89,8 млн пассажиро-километров, или 70,1% к уровню января 2020 г.