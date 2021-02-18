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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕСПЛАТНО 23 ФЕВРАЛЯ
18:19 18.02.2021
23 февраля 2021 года нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, в течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Брестской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. В их числе вопросы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иные.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".
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