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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 150 ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ОБОРОНКИ НА ВЫСТАВКЕ В АБУ-ДАБИ


18:13 18.02.2021

Беларусь представит современные и перспективные образцы продукции военного назначения на 15-й Международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2021, которая открывает свои двери с 21 по 25 февраля 2021 года в одном из самых современных и технологичных выставочных центров мира – ADNEC в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в этом году в Абу-Даби под одной крышей национального стенда Госкомвоенпром объединил не только организации, входящие в его систему, но и предприятия оборонного сектора экономики страны (всего 10 организаций).

ГВТУП «Белспецвнештехника» выступает коллективным организатором объединенной белорусской экспозиции на выставке IDEX-2021.

С самостоятельной экспозицией выступит ОАО «Минский завод колесных тягачей» (совместно с многолетним партнером и агентом – компанией AL BADIE TRADING EST (ОАЭ).

В общей сложности на национальном стенде планируется представить более 150 натурных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения – новейшие оборонные технологии и возможности организаций ВПК в области разработки и производства: огневых средств поражения; средств подвижности, в том числе колесной легкобронированной техники различной комплектации; систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, установленных на различные мобильные платформы, в том числе по эффективному обнаружению и противодействию применению беспилотных летательных аппаратов, которые могут быть оперативно развернуты для прикрытия как любого военного, так и гражданского объекта; автоматизированных систем управления оперативного и тактического звена и средств связи; боевых модулей линейки «АДУНОК», предназначенных для дистанционного управления стрелковым вооружением с широкой номенклатурой применяемых калибров, в том числе с установкой их на различные варианты легкобронированной техники; оптико-электронных приборов и комплексов для бронетанковой техники и стрелкового оружия, систем технического зрения авиационных; возможности организаций по модернизации военной техники советского производства, в том числе варианты усовершенствования зенитных ракетных комплексов и средств войсковой ПВО.

Среди новинок – натурные образцы гранатометного комплекса «Сапфир» (ООО «Высокоточные тактические системы»), автоматизированного метеобаллистического комплекса (ОАО «Пеленг») и специально созданного в интересах зарубежных заказчиков нового легкобронированного автомобиля MЗКТ-490101 с установленным на нем автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом «АДУНОК» (разработка ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», Республика Беларусь), а также макетные образцы защищенного транспортного средства многоцелевого назначения «Защитник» и бронированной ремонтно-эксплуатационной машины «БРЭМ» (ОАО «140 ремонтный завод») и другие.
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