|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ В ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» В 2020 ГОДУ В 2 РАЗА ПРЕВЫСИЛА СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПО БЕЛАРУСИ
17:51 18.02.2021
Средняя зарплата работников в индустриальном парке «Великий камень» в 2020 году в 2 раза превысила средний уровень по Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в 2020 г. парк пополнился 13 новыми резидентами с заявленным объемом инвестиций более 80 млн долларов. На начало года общее количество резидентов составило 68 компаний с предусмотренной инвестпроектами суммой инвестиций в 1,2 млрд долларов. Создано более 1 тысячи рабочих мест.
Несмотря на мировую эпидемиологическую ситуацию, повсеместное замедление экономического роста и снижение инвестиционных потоков, в прошлом году в парк пришли такие крупные компании, как «Евразийский железнодорожный гейтвэй» (среди учредителей – всемирно известный логистический оператор ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», управляющая компания крупнейшего речного порта Европы АО «Дуйсбургер Хафен», др.), «СИНОМАЧБЕЛ» (учредитель – дочерняя компания самого крупного предприятия центрального подчинения машиностроительной отрасли Китая «Синомач»), др.
По итогам 2020 г. обеспечен рост (в сравнении с 2019 г.) объемов производства промышленной продукции в 4,4 раза (до 138,8 млн руб.), выручки от реализации товаров – в 3,2 раза (188,9 млн руб.), экспорта товаров – в 2,3 раза (75,8 млн долл.), инвестиций в основной капитал – на 15% (104,1 млн руб.).
Новые для страны производства в индустриальном парке «Великий камень» сегодня организуются в рамках 4 базовых кластеров: автокомпонентов, электротранспорта и электрооборудования, медицинских изделий и оборудования (фармацевтики) и комплексной логистики. На текущий момент участие в их формировании принимают компании уже 14 стран, что выводит проект на новый уровень международного сотрудничества и по праву наделяет статусом транснациональной платформы развития высокотехнологичных производств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2021
Курсы в банках
на 18.02.2021
Конвертация в банках
на 18.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте