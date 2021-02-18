Средняя зарплата работников в индустриальном парке «Великий камень» в 2020 году в 2 раза превысила средний уровень по Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в 2020 г. парк пополнился 13 новыми резидентами с заявленным объемом инвестиций более 80 млн долларов. На начало года общее количество резидентов составило 68 компаний с предусмотренной инвестпроектами суммой инвестиций в 1,2 млрд долларов. Создано более 1 тысячи рабочих мест.

Несмотря на мировую эпидемиологическую ситуацию, повсеместное замедление экономического роста и снижение инвестиционных потоков, в прошлом году в парк пришли такие крупные компании, как «Евразийский железнодорожный гейтвэй» (среди учредителей – всемирно известный логистический оператор ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», управляющая компания крупнейшего речного порта Европы АО «Дуйсбургер Хафен», др.), «СИНОМАЧБЕЛ» (учредитель – дочерняя компания самого крупного предприятия центрального подчинения машиностроительной отрасли Китая «Синомач»), др.

По итогам 2020 г. обеспечен рост (в сравнении с 2019 г.) объемов производства промышленной продукции в 4,4 раза (до 138,8 млн руб.), выручки от реализации товаров – в 3,2 раза (188,9 млн руб.), экспорта товаров – в 2,3 раза (75,8 млн долл.), инвестиций в основной капитал – на 15% (104,1 млн руб.).

Новые для страны производства в индустриальном парке «Великий камень» сегодня организуются в рамках 4 базовых кластеров: автокомпонентов, электротранспорта и электрооборудования, медицинских изделий и оборудования (фармацевтики) и комплексной логистики. На текущий момент участие в их формировании принимают компании уже 14 стран, что выводит проект на новый уровень международного сотрудничества и по праву наделяет статусом транснациональной платформы развития высокотехнологичных производств.